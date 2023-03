Buffon: "C'è solo un motivo che mi spingerà a smettere"

Gianluigi Buffon ha 45 anni e nessuna voglia di smettere. Promette che continuerà ancora a giocare ma spiega che prima o poi arriverà il momento di svestire i guantoni. Quando? Il portiere del Parma lo racconta alla Domenica Sportiva: "L'emozione produce energia e io ne ho ancora da vendere. Se il fisico ancora regge, non ho motivo di smettere. L'unico è quello di stufarmi ". Buffon, dunque, spiega che solo quando si sarà "scocciato" potrà pensare di dire addio al calcio giocato , ma mentre lo dice fa capire, tra le righe, che il momento potrebbe essere molto lontano. Anche perché ha un obiettivo da raggiungere: " Magari mi sarò scocciato solo quando si tornerà in Serie A con il Parma e avrò finito i miei obiettivi".

Buffon e le sue parole sul futuro

Il prossimo, dunque, è la promozione in massima serie del club dov'è cresciuto. In questa stagione il Parma è settimo in classifica in piena zona play-off. Buffon ha raccolto 256 presenze con la società ducale unendo le ultime due stagioni alle sei dal 1995 al 2001 prima del trasferimento alla Juventus. Una vita è passata ma Buffon, Campione del Mondo nel 2006, non ha alcuna intenzione di smettere: "Essere tornato qui a 43 anni è qualcosa di inspiegabile". Sognando la promozione.