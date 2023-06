Parma, Buffon: "Certe sconfitte sono diverse, le lacrime..."

Parma, la dedica di Buffon dopo l'eliminazione

Nonostante non abbia potuto prendere parte alla partita per un problema muscolare, Buffon ha vissuto con grande empatia i minuti successivi al triplice fischio. L'ex Juventus si è infatti commosso quando è andato a ringraziare i tifosi sotto la curva. Sui propri social ha poi voluto dedicare loro un messaggio: "Ci sono sconfitte che lasciano dentro solo un senso di smarrimento e una solitudine profonda. E ci sono sconfitteche, al contrario, ti fanno sentire circondato da migliaia di braccia, dove le lacrime rappresentano in realtà la semina di un seme. Esiste qualcosa che stranamente ti unisce oltre al risultato sportivo, facendoti assomigliare a tutti quegli sguardi che incontri, facendoti sentire che appartieni a ciò che appartiene a loro. Una consapevolezza che è cresciuta nel tempo, come un cordone ombelicale che collega tutti, fatto di passione, rispetto, gratitudine, cuori e mani che sanno sostenersi davvero. In mezzo a questa dura realtà, sento nel mio cuore un profondo bisogno di dirvi ancora una volta: GRAZIE, INCREDIBILE GENTE DI PARMA!".