Nesta carica il Perugia per i playoff di B: «Abbiamo meno pressione addosso del Verona»

PERUGIA - Alla vigilia della sfida playoff sul campo del Verona, il tecnico del Perugia Alessandro Nesta chiama i suoi a raccolta: “Nonostante il caso Palermo abbiamo passato una settimana sicuri di giocare e quanto accaduto non ha inciso - esordisce l'ex difensore del Milan in conferenza stampa -. Non abbiamo staccato la spina e siamo pronti”. Capitolo infortunati: "Melchiorri e Bordin non saranno disponibili e poi c’è qualche influenzato come Mazzocchi e Rosi. Aleandro però oggi si è allenato, per il resto i ragazzi stanno bene”. Nesta poi si sofferma sulla sfida contro i veneti del Bentegodi: “Le due gare contro i gialloblù sono state diverse e questa la sarà ulteriormente perché hanno cambiato allenatore e di conseguenza anche la propria mentalità. Noi dobbiamo giocare come contro la Cremonese, con personalità e aggressività. Abbiamo un solo risultato a disposizione, ma non siamo favoriti e abbiamo meno pressione dei veronesi, giocheremo con coraggio”.

Alessandro Nesta compie 43 anni: quanti trionfi con Lazio, Milan e Italia

MOTIVAZIONI - I biancorossi sembravano fuori dai playoff al termine della stagione, ma la sentenza che ha spedito il Palermo in C ha scombinato tutto e ora il Grifone potrà giocarsi le sue chance per la massima serie: "Non ho raccontato ai ragazzi la storia della Danimarca dell’Europeo del 1992, ma ho detto loro che nella mia carriera da calciatore ogni grande vittoria è stata decisa da un episodio che ha cambiato la stagione. Un anno contro l’Ajax al novantesimo minuto ero fuori dalla Champions League, poi segnammo e la fiducia acquisita di permise di vincere la coppa. Al Perugia può capitare la stessa cosa. Se ci crediamo può succedere di tutto”.