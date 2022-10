Perugia shock, Baldini si dimette: "Avventura finita, non prendo in giro nessuno"

PERUGIA - Dopo meno di un mese e tre sconfitte Silvio Baldini, che era arrivato in Umbria dicendo di essere pronto a dare tutto per il sogno della serie A, si è dimesso dalla guida del Perugia. "La mia avventura è finita.Non sono in grado di fare del bene a questa squadra - le sue parole - e non voglio prendere in giro nessuno. Sono tutti bravi ragazzi e bravi giocatori ma la famiglia non c'è, ci sono molte superficialità e cose che non mi piacciono". L'ormai ex tecnico del Perugia, che era arrivato in sostituzione di Fabrizio Castori a metà settembre (il 20 l'annuncio del suo arrivo), ha comunicato la sua decisione nella conferenza stampa a seguito della sconfitta interna con il Sudtirol per 1-2. "Così non sono in grado di raggiungere risultati. Saluto e ringrazio tutti, l'ambiente mi ha accolto benissimo e per questo non voglio prendere in giro nessuno, a cominciare da società e tifosi". Il Perugia è ultimo nella classifica di serie B con 4 punti, preceduto dal Como (6 punti). Dall'inizio del campionato, i biancorossi hanno perso sette volte in 9 partite.