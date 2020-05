Campagnaro esclusivo: "Pescara, mi piacerebbe restare dopo il ritiro"

PESCARA - Si allontana ora l’ok agli allenamenti di squadra che non potranno partire lunedì prossimo. Ma nelle prossime ore tutto potrà accadere. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani, Fiorillo e compagni avrebbero comunque ripreso qualche giorno dopo il 18 maggio, per permettere la predisposizione di tutte le misure previste. Tra i giocatori più attesi all’opera c’è sicuramente Hugo Campagnaro che il prossimo 27 giugno compirà 40 anni e che, chiuderà la sua straordinaria carriera (è stato vice Campione del Mondo con l’Argentina, oltre che in Italia giocatore di Inter, Piacenza, Sampdoria e Napoli) con la maglia biancazzurra, cercando di provare a completare l’attuale torneo, dopo aver dovuto convivere con alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato l’impiego nel torneo attuale.



Hugo secondo te si tornerà in campo?

"Sarà molto difficile riprendere, ma più di una speranza c’è e noi dobbiamo lavorare su questo, sapendo che ci sono cose più importanti in questo momento. Comunque dovrà essere in totale sicurezza. Non sarà facile, ma bisognerà provarci".



A livello personale ci speri?

"Mi piacerebbe tanto. Vorrei che la stagione si completasse, perché essendo il mio ultimo campionato da calciatore, vorrei chiuderlo bene giocando qualche altra gara se possibile, anche se a livello di carriera poco sposterebbe".





Hugo, cosa farai da grande?

"Il mio obiettivo è quello di fare il corso di allenatore. Mi piacerebbe provarci per restare in questo ambiente. Con quello che sta accadendo forse ci sarà da aspettare un po’, ma il mio desiderio è questo. Se poi potessi rimanere nel Pescara dopo aver chiuso con il calcio giocato, ancora meglio, perché a questa società sono molto affezionato visto che mi sono sempre sentito stimato e apprezzato dai dirigenti e dai tifosi".



Resterai dunque a Pescara?

"Con la mia famiglia la volontà è quella di continuare a vivere in Abruzzo dove con mia moglie e i figli ci siamo trovati benissimo. Il futuro non lo possiamo prevedere, ma oggi restare in questa città è quello che io vorrei".



