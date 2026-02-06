Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Insigne non convocato contro il Cesena: slitta il debutto con il Pescara

La scelta presa di comune accordo con il club abruzzese: il comunicato
1 min
TagsSerie BpescaraInsigne
Pescara

Pescara

Tutte le notizie sulla squadra

Lorenzo Insigne non prenderà parte all’anticipo di campionato di Serie B tra Cesena e Pescara, in programma alle 20:30. L’attaccante non compare infatti nell’elenco dei convocati diffuso dal club abruzzese.

Insigne non convocato: rimandato il debutto con il Pescara

Come spiegato in una comunicazione ufficiale, la scelta è stata condivisa “con il calciatore, l’allenatore, i preparatori e lo staff sanitario”: Insigne non è stato convocato per prepararsi al meglio ed essere a disposizione il prima possibile in buone condizioni”. L’obiettivo è dunque quello di recuperarlo gradualmente, con la possibilità di vederlo in campo, almeno a gara in corso, nel match infrasettimanale di martedì prossimo, quando il Pescara ospiterà il Catanzaro. Insigne, tornato dopo quattordici anni nel club abruzzese, dovrà quindi aspettare ancora per il suo secondo esordio.

 

 

