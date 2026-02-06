Insigne non convocato contro il Cesena: slitta il debutto con il Pescara

Insigne non convocato: rimandato il debutto con il Pescara

Come spiegato in una comunicazione ufficiale, la scelta è stata condivisa “con il calciatore, l’allenatore, i preparatori e lo staff sanitario”: Insigne “non è stato convocato per prepararsi al meglio ed essere a disposizione il prima possibile in buone condizioni”. L’obiettivo è dunque quello di recuperarlo gradualmente, con la possibilità di vederlo in campo, almeno a gara in corso, nel match infrasettimanale di martedì prossimo, quando il Pescara ospiterà il Catanzaro. Insigne, tornato dopo quattordici anni nel club abruzzese, dovrà quindi aspettare ancora per il suo secondo esordio.