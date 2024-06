Furto shock al presidente del Pisa: narcotizzato e derubato in casa

Risveglio traumatico, il 25 maggio, per Giuseppe Corrado, presidente del Pisa , e per suo figlio Giovanni, di rientro a casa poco dopo. Il patron del club nerazzurro sarebbe stato narcotizzato e dopo derubato nella propria villa di Forte dei Marmi.

Cosa è successo al presidente del Pisa?

Secondo la ricostruzione fornita ai carabinieri, quando Corrado si è risvegliato ha trovato la casa completamente in disordine, messa a soqquadro, con cassetti aperti e la sua borsa rovesciata. Solo l'arrivo del figlio, a quanto pare, avrebbe fatto scappare i ladri. Che, fuggendo via, avrebbero anche lasciato proprio in casa gran parte del bottino ma portando con loro contanti e altri oggetti preziosi.