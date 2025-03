Buffon Jr esordisce con il Pisa in Serie B: la reazione emozionata di Alena Seredova  

PISA - “Ventiquattro ore da ricordare”, ha scritto emozionata su Instagram Alena Seredova. Molto emozionata, come normale. Perché è una mamma che ieri ha visto esordire tra i grandi - cioè in Serie B - il primogenito Louis Thomas Buffon, 18 anni il prossimo dicembre. C’erano lei e la sorellina Vivienne, per tutti Vivi, a vedere il ragazzo (avuto da Gigi Buffon, non presente) giocare in quel Pisa allenato da Pippo Inzaghi che con il padre ha vinto un Mondiale 19 anni fa. Corsi e ricorsi, insomma. Per questo non emozionarsi era impossibile.