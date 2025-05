È festa grande per il Pisa, aritmeticamente promosso in Serie A da ieri. Nonostante la sconfitta per 1-0 con il Bari, la formazione toscana di Pippo Inzaghi è già sicura della promozione nel massimo campionato con due giornate di anticipo sulla conclusione della stagione regolare di Serie B. Il Pisa torna in Serie A dopo ben 34 anni e il Corriere dello Sport-Stadio, per l'occasione, celebra la festa nerazzurra con una prima pagina speciale, dedicata alla squadra di Inzaghi, che potete trovare in tutte le edicole di Pisa.