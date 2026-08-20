Pisa, ufficiale l'acquisto di Petagna dal Monza: i dettagli

Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Pisa . A darne l'annuncio è stato il club toscano attraverso un comunicato ufficiale. Il centravanti classe 1995 arriva a titolo definitivo dal Monza , al termine di un'operazione che ha visto Idrissa Touré fare il percorso inverso, passando così alla corte di Juric. Petagna ha firmato un contratto biennale con il Pisa, con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.

Pisa, ecco Petagna: il comunicato. Vestirà la maglia numero 37

"Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AC Monza per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Petagna". Si apre così il comunicato del Pisa, che in questa esperienza ha scelto di continuare a indossare il numero 37. "Attaccante, classe 1995, Petagna cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan, squadra con cui debutta in Champions League ad appena 17 anni e in Serie A pochi mesi più tardi in una stagione che lo vede protagonista per metà stagione anche con la maglia della Sampdoria. Dopo le esperienze in Serie B con Latina, Vicenza e Ascoli arriva l’importante esperienza con l’Atalanta dove colleziona 75 presenze e 11 reti meritandosi anche la convocazione e il debutto in Nazionale. Nell’estate 2018 passa alla Spal dove totalizza 74 presenze e 29 reti in due stagioni che lo proiettano al Napoli (50 presenze, 7 gol) e al Monza (32 presenze, 5 gol); dopo una esperienza a Cagliari torna in maglia biancorossa contribuendo nella passata stagione al pronto ritorno in serie A dei brianzoli. Adesso Andrea è Nerazzurro. Benvenuto nel Pisa Sporting Club".

A Pisa Petagna ritrova Bianco

A Pisa Petagna ritrova Paolo Bianco, allenatore con cui la scorsa stagione si è reso protagonista della promozione in Serie A con il Monza, contribuendo con 9 gol e 4 assist in 31 presenze. Il giocatore potrebbe fare l'esordio domenica, in occasione della prima giornata di campionato, nella quale i nerazzurri ospiteranno alla Cetilar Arena il Padova.