Petagna: "Il mio Pisa vale la Serie A"

« L’obiettivo? È tornare in Serie A». Va subito dritto al punto Andrea Petagna , 31 anni, nuovo bomber del Pisa che il massimo campionato lo ha lasciato due settimane fa a Monza con l’obiettivo di riconquistarselo con i nerazzurri toscani. Un passato, insomma, che potrebbe ritornare immediatamente. Almeno così si augura l’ex attaccante di Milan , la società dove e cresciuto, e del Napoli dove ha giocato in A, categoria frequentata anche con le maglie di Atalanta , Sampdoria , Spal e Cagliari e dove intende tornare con il Pisa .

Pisa, l'intervista ad Andrea Petagna

A proposito, chi gliel’ha fatto fare?

«La domanda ci sta, la capisco: in fondo ero a due passi da casa, in una realtà in cui giocavo già da quattro stagioni e dopo essere appena tornati in serie A. Ma Pisa era un’opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire».

Perché?

«E’ una società forte, con progetti importanti e idee chiare: mi sono convinto definitivamente dopo aver parlato con il direttore generale, Giovanni Corrado. E poi c’è un pubblico che merita. Lo confesso: quando sono entrato in campo nella gara contro il Padova e ho visto lo stadio pieno e la Curva, mi sono anche un po’ emozionato».

Addirittura?

«Sì. Forse perché a Pisa non avevo mai giocato: sono nel calcio da molti anni e avevo sentito parlare dell’Arena Garibaldi. Ma ritrovarcisi dentro, è stata tutta un’altra cosa».

Ma davvero mister Bianco non c’entra nulla, con la scelta di Pisa?

«Non è assolutamente così. Certo che ha pesato: ritrovo un allenatore che stimo moltissimo e che pratica un calcio nel quale penso di rendere al meglio. E uno staff tecnico che conosco molto bene. Però conta tanto anche tutto il resto».

Che cosa le piace di Bianco?

«E’ uno schietto e diretto, che dice le cose in faccia, nel bene e nel male. Non a tutti piace questo approccio, ma io lo apprezzo davvero molto. Beninteso, l’anno scorso a Monza non è stato facile, venivo da un po’ di problemi fisici e all’inizio ho giocato poco. Però quando ho recuperato la condizione, mi ha dato fiducia».

Non è vero neppure che è sceso in B, al Pisa, perché al Monza nel suo ruolo era un po’ chiuso?

«Direi proprio di no. Mister Juric, anzi, mi aveva chiesto di rimanere».

È vero che ha accettato anche di ridursi l’ingaggio per approdare in nerazzurro?

«Sì. Glielo ripeto: per me Pisa è un’opportunità che non volevo perdermi».

Dunque, l’obiettivo è tornare subito nel massimo campionato?

«Vincere è sempre difficile. Ma dopo la campagna acquisti che abbiamo fatto, non possiamo nasconderci. Proprio no».

La convince, quindi, il mercato del suo nuovo club?

«Sono un calciatore e non compete a me fare certe valutazioni. Però le posso rispondere con la stessa battuta che ho fatto al non allenatore e ai direttori appena arrivato…».

Prego.

«Gli ho detto che avevano preso tutti i miei calciatori preferiti del campionato scorso (sorride compiacito ndc)».

Ovvero?

«Zanon, Leone, Correia, Rao. Ora è arrivato pure Pittarello».

Le piace?

«Altroché. È davvero fortissimo».

Però, adesso, siete in due per una maglia.

«Guardi, per una squadra ambiziosa come il Pisa, è necessario che sia così. Il fatto di avere tante alternative di alto livello è importante, non solo perché la concorrenza stimola a fare sempre meglio, ma perché quando si è in campo, non vi è alcuna necessità di gestirsi: si dà il massimo sapendo che, se per caso si finisce la benzina, c’è pronto qualcuno a sostituirci senza che la squadra ne risenta. L’anno scorso a Monza, ho giocato pochissime partite intere: spesso sono stato sostituito e altrettante volte sono subentrato. Conta la squadra e riuscire a centrare l’obiettivo».

A proposito, regge il parallelo fra il Pisa e il Monza di un anno fa, entrambe retrocesse dopo una stagione molto deludente e desiderose di riscatto?

«Sono confronti improbabili perché si tratta di giocatori e piazze completamente diverse. Però c’è un aspetto molto importante che, in effetti, accomuna entrambe … ».

Quale?

«Quando si arriva da una stagione molto negativa e si vuol puntare a un riscatto immediato, bisogna riabituarsi a vincere quanto prima. A Monza l’anno scorso non fu facile».

Anche il Pisa ha toppato la prima.

«Ma ha vinto la seconda (sorride ndc). Al di là dei risultati, a mio modo di vedere abbiamo disputato due buonissime partite con ottime prestazioni. Il neo è stato che in entrambe le gare, per la mole di occasioni che abbiamo costruito, dovevamo concretizzare molto di più. Ma abbiamo tutto per crescere e migliorare ancora».

E Petagna sa come si fa!