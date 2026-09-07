Bozhinov, messaggio dopo il malore. Bassetti lancia l'allarme: "Clima cambiato, giocare alle 15 è un rischio"
"Ieri è stato uno di quei momenti che ti fanno fermare un attimo e capire quanto tutto sia fragile". Queste le dichiarazioni, pubblicate sul proprio profilo Instagram, da Rosen Bozhinov. Il difensore bulgaro ha accusato un malore al 40' della sfida del suo Pisa sul campo della Juve Stabia, valida per la terza giornata di Serie B, in seguito a una crisi di disidratazione.
Crisi di disidratazione per Bozhinov durante Juve Stabia-Pisa
Attimi di grande tensione, quelli vissuti al 40' del primo tempo della sfida Juve Stabia-Pisa, giocata alle 15:00 a Castellammare di Stabia. Mentre Confente era intento a rinviare il pallone, Rosen Bozhinov è crollato al suolo. Tempestivo l'intervento dei giocatori, del direttore di gara e degli operatori, che hanno permesso un immediato intervento e sospendendo la gara. Trasportato immediatamente in ospedale, le condizioni del giocatore sono migliorate, permettendo alla partita di riprendere, con i giocatori del Pisa che hanno dedicato la vittoria al compagno. Bozhinov non ha potuto far ritorno a Pisa con i compagni di squadra, proseguendo con gli esami di routine.
Bozhinov: "Grazie per l'amore e per il supporto: sto bene"
Sul proprio profilo Instagram Bozhinov ha detto la sua: "Sono sceso in campo, come sempre, con la voglia di combattere, di dare il massimo e di aiutare la squadra. Ma questa volta il mio corpo mi ha detto “stop”. Quindi che molti si sono spaventati, ed è per questo che voglio dirvelo personalmente: sto bene. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in quel momento: i miei compagni di squadra, gli alenatori, lo staff medico, la mia famiglia e ogni singola persona che ha scritto mi chiamato. Il calcio mi ha insegnato a cadere e a rialzarmi. Ieri sono caduto in un modo che non dimenticherò mai. Ma la cosa più importante è che mi rialzerò. Ora penso alla guarigione e a tornare più forte di prima. Non so esattamente quando succederà, ma so una cosa: non mi arrenderò. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Significa più di quanto possa esprimere una parola".
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