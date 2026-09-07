Bozhinov, messaggio dopo il malore. Bassetti lancia l'allarme: "Clima cambiato, giocare alle 15 è un rischio"

"Ieri è stato uno di quei momenti che ti fanno fermare un attimo e capire quanto tutto sia fragile". Queste le dichiarazioni, pubblicate sul proprio profilo Instagram, da Rosen B ozhinov . Il difensore bulgaro ha accusato un malore al 40' della sfida del suo Pisa sul campo della Juve Stabia , valida per la terza giornata di Serie B , in seguito a una crisi di disidratazione .

Crisi di disidratazione per Bozhinov durante Juve Stabia-Pisa

Attimi di grande tensione, quelli vissuti al 40' del primo tempo della sfida Juve Stabia-Pisa, giocata alle 15:00 a Castellammare di Stabia. Mentre Confente era intento a rinviare il pallone, Rosen Bozhinov è crollato al suolo. Tempestivo l'intervento dei giocatori, del direttore di gara e degli operatori, che hanno permesso un immediato intervento e sospendendo la gara. Trasportato immediatamente in ospedale, le condizioni del giocatore sono migliorate, permettendo alla partita di riprendere, con i giocatori del Pisa che hanno dedicato la vittoria al compagno. Bozhinov non ha potuto far ritorno a Pisa con i compagni di squadra, proseguendo con gli esami di routine.

Bozhinov: "Grazie per l'amore e per il supporto: sto bene"

Sul proprio profilo Instagram Bozhinov ha detto la sua: "Sono sceso in campo, come sempre, con la voglia di combattere, di dare il massimo e di aiutare la squadra. Ma questa volta il mio corpo mi ha detto “stop”. Quindi che molti si sono spaventati, ed è per questo che voglio dirvelo personalmente: sto bene. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in quel momento: i miei compagni di squadra, gli alenatori, lo staff medico, la mia famiglia e ogni singola persona che ha scritto mi chiamato. Il calcio mi ha insegnato a cadere e a rialzarmi. Ieri sono caduto in un modo che non dimenticherò mai. Ma la cosa più importante è che mi rialzerò. Ora penso alla guarigione e a tornare più forte di prima. Non so esattamente quando succederà, ma so una cosa: non mi arrenderò. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Significa più di quanto possa esprimere una parola".