Bozhinov del Pisa dimesso: nessun problema di salute, malore collegato alla disidratazione per il caldo. C'erano 35 gradi...

Tutto e bene, quel che finisce bene. Rozen Bozhinov, il difensore dei nerazzurri crollato a terra al 40' del primo tempo durante la sfida di domenica con la Juve Stabia, da ieri sera è di nuovo a Pisa. Il giocatore è stato dimesso nel tardo pomeriggio, una volta che gli approfondimenti dei medici dell’Ospedale di Castellammare dove il bulgaro era stato trasportato immediatamente dopo il malore, hanno escluso problemi di salute. Dettagli non ne sono stati forniti, ma l’ipotesi più probabile rimane una perdita di coscienza (per alcuni istanti) causata da una crisi da disidratazione, collegata agli oltre 35 gradi del pomeriggio al “Menti” . Restano, dunque, sullo sfondo tutti gli interrogativi sollevati fin dalle prime ore sull’opportunità, per la salute dei calciatori, di far disputare partite quando la temperatura è così alta. Ieri, però, è stato soprattutto il giorno del definitivo sospiro di sollievo che ha cacciato via nubi e preoccupazioni che da domenica aleggiavano sull’ambiente nerazzurro. Il giocatore aveva ripreso coscienza subito e ieri ha anche inviato un messaggio via instagram toccante e tranquillizzante: «Domenica è stato uno di quei momenti che ti fanno fermare un attimo e capire quanto tutto sia fragile – ha scritto-. Sono sceso in campo, come sempre, con la voglia di combattere, ma il mio corpo ha detto basta. Sto bene, il calcio mi ha insegnato a cadere e a rialzarmi. Grazie a tutti per il sostegno, tornerò più forte». Le dimissioni sgombrano il campo da ulteriori preoccupazioni.