Il Pisa protesta dopo il malore di Bozhinov: "Grave negligenza, la salute non può essere messa in secondo piano"

Dopo il miglioramento delle sue condizioni e le dimissioni dall'ospedale, il malore di Rosenz Bozhinov continua a far discutere. Il difensore bulgaro del Pisa si è accasciato a terra intorno al 40' del primo tempo durante la partita della scorsa domenica contro la Juve Stabia a Castellammare. Bozhinov ha perso conoscenza per qualche secondo per una crisi di disidratazione dovuta agli oltre 35 gradi con cui si stava disputando la partita. Sulla vicenda, si è espresso il Pisa: "Il Pisa Sporting Club intende esprimere la propria posizione in merito al malore occorso al calciatore Rosen Bozhinov in occasione della gara contro la Juve Stabia di domenica scorsa (6 settembre 2026)", inizia così la nota ufficiale del club. "Al termine di un’approfondita valutazione medica, è stato confermato che il calciatore Rosen Bozhinov ha avuto una sincope convulsiva causata da condizioni climatiche sfavorevoli , a seguito di un’attività fisica ad alta intensità svolta in un contesto meteorologico eccezionalmente caldo e inaccettabile".

Pisa, il comunicato dopo il malore di Bozhinov: "Grave negligenza nella programmazione delle partite"

Il comunicato prosegue: "Ci preme per questo, primariamente augurare a Rosen una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo: grazie all’assistenza e al supporto del nostro Staff Medico, il suo recupero sta procedendo nel migliore dei modi". Le condizioni del giocatore sono fondamentali, ma il Pisa ci ha tenuto anche a prendere l'episodio come esempio per il futuro: "In ogni caso, il Pisa Sporting Club non può esimersi dal sottolineare la grave negligenza che si è verificata nella programmazione di una partita in condizioni come quelle precedentemente illustrate. Pur comprendendo pienamente la necessità di garantire la massima visibilità e la valorizzazione del Campionato di Serie B, la salute e la sicurezza dei calciatori professionisti devono sempre rappresentare la priorità assoluta e non possono in alcun modo essere messe in secondo piano".

"Ci auguriamo che questo grave episodio possa rappresentare un insegnamento"

Le prime conseguenza dopo quanto successo a Bozhinov già si vedono, come il posticipo dell'orario della sfida tra Avellino e Palermo: "Nel corso dei colloqui avuti con la Lega Serie B negli ultimi giorni, ci è stato assicurato che la programmazione delle prossime partite sarà effettuata prestando maggiore attenzione alle preoccupazioni dei Club e alla necessità di garantire condizioni di gioco sicure. Ci auguriamo che questo grave episodio possa rappresentare un importante insegnamento e contributo, e possa rafforzare la necessità di mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei calciatori; ci auguriamo altresì che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare che episodi simili possano verificarsi nuovamente in futuro".