L'emozionante messaggio di Rao ai giovani diabetici: "Non smettete mai di sognare"

Emanuele Rao , esterno d'attacco del Pisa , ex Bari , girato in prestito a toscani dal Napoli , titolare del suo cartellino, convive dall'età di nove anni con il diabete di tipo 1 . Alla Cetilar Arena, prima della sfida vinta con il finale di 3-1 dai nerazzurri contro la Cremonese , valida per la settima giornata di Serie B , ha incontrato i rappresentati dell' Associazione Giovani Diabetici , che gli ha consegnato una targa . Attraverso un comunicato pubblicato dal Pisa , l'AGD ha voluto ringraziarlo: "Diciamo grazie a Emanuele Rao , perché, con la sua storia, non è soltanto un calciatore da applaudire, ma un esempio concreto per tutti i bambini che oggi, guardandoti, possono credere ancora di più nei propri sogni. A te, il grazie di tutte le famiglie di AGD Pisa APS ”.

Rao ai giovani diabetici: "Non lasciate mai che il diabete vi faccia pensare di essere di meno degli altri"

E all'indomani dell'incontro, sul proprio profilo Instagram, Rao ha scritto una splendida lettera: "A tutti i piccoli campioni che ogni giorno affrontano una partita in più. Oggi voglio dirvi una cosa: non lasciate mai che il diabete vi faccia pensare di essere meno degli altri. So che a volte il percorso può essere difficile, ma voglio che sappiate che una malattia non può decidere fin dove possiamo arrivare. I nostri sogni meritano di essere inseguiti, sempre. Io gioco due partite ogni giorno: una è quella che vedono tutti, sul campo, con un pallone tra i piedi. L’altra è quella che pochi vedono, la partita contro la mia malattia. E anche se a volte è la più difficile, scendo in campo ogni giorno per vincerla".

Rao, giocare convivendo con il diabete: la dedica ai genitori

Rao ha poi proseguito scrivendo: "Se oggi posso vivere il mio sogno, lo devo anche ai miei genitori, che non hanno mai smesso di credere in me, mi hanno sostenuto nei momenti più difficili e mi hanno aiutato a trasformare un sogno in realtà. A loro va una parte speciale di ogni mio traguardo".

Rao ai bambini diabetici: "Non smettete mai di sognare"

Infine, un messaggio, col cuore, rivolto ai bambini: "A voi bambini voglio dire questo: non smettete mai di sognare, di sorridere e di credere in voi stessi. Non siete definiti dal diabete, ma dalla forza con cui affrontate ogni giorno. Non dovete dimostrare di essere invincibili: dovete solo continuare a credere in ciò che siete e in ciò che potete diventare. Perché il diabete fa parte della nostra vita, ma non deve mai diventare il limite dei nostri sogni. Con affetto, da un ragazzo che, proprio come voi, ogni giorno scende in campo per vincere la sua partita".