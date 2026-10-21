Pisa, il nuovo presidente è Damien Comolli

Pisa, al via l'era Comolli: il neo-presidente ha assistito all'allenamento da bordocampo

L'ex Juve ha incotrato per la prima volta la squadra di Paolo Bianco. Con lui il direttore sportivo Gabbanini e il patron Knaster
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2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 14:02 (Aggiornato il 21.10.2026, 14:27)

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A Pisa si è insediato Damien Comolli. L'ex amministratore delegato della Juventus è stato nominato, a sorpresa, lunedì 19 ottobre come neo-presidente e ad del club nerazzurro. Dopo avere fatto il proprio ingresso per la prima volta in sede e quindi nel suo ufficio nella giornata di ieri, oggi il dirigente francese ha conosciuto la squadra, assistendo all'allenamento di bordocampo.

Pisa, primo incontro tra Comolli e la squadra

Al centro sportivo di San Piero a Grado, dopo due giorni di riposo, sono ripresi gli allenamenti del Pisa in preparazione alla sfida contro il Verona nel prossimo turno di Serie B. Prima della seduta, però, i giocatori e lo staff tecnico guidato da Paolo Bianco hanno incontrato per la prima volta il nuovo presidente. Damien Comolli, assieme al direttore sportivo Leonardo Gabbanini, ha parlato con la squadra.

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Comolli ha seguito l'allenamento da bordocampo

Dopo la riunione, Comolli ha assistito alla seduta di lavoro del Pisa da bordocampo, al fianco del proprietario Alexander Knaster. Il Pisa è attualmente terzo in classifica in Serie B, reduce da due vittorie consecutive. Nel prossimo turno i nerazzurri affronteranno il Verona al Bentegodi, mentre nel turno infrasettimanale all'Arena arriverà il Palermo, nella gara che coinciderà con il ritorno di Filippo Inzaghi per la prima volta. 

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