Pisa, al via l'era Comolli: il neo-presidente ha assistito all'allenamento da bordocampo
A Pisa si è insediato Damien Comolli. L'ex amministratore delegato della Juventus è stato nominato, a sorpresa, lunedì 19 ottobre come neo-presidente e ad del club nerazzurro. Dopo avere fatto il proprio ingresso per la prima volta in sede e quindi nel suo ufficio nella giornata di ieri, oggi il dirigente francese ha conosciuto la squadra, assistendo all'allenamento di bordocampo.
Pisa, primo incontro tra Comolli e la squadra
Al centro sportivo di San Piero a Grado, dopo due giorni di riposo, sono ripresi gli allenamenti del Pisa in preparazione alla sfida contro il Verona nel prossimo turno di Serie B. Prima della seduta, però, i giocatori e lo staff tecnico guidato da Paolo Bianco hanno incontrato per la prima volta il nuovo presidente. Damien Comolli, assieme al direttore sportivo Leonardo Gabbanini, ha parlato con la squadra.
Comolli ha seguito l'allenamento da bordocampo
Dopo la riunione, Comolli ha assistito alla seduta di lavoro del Pisa da bordocampo, al fianco del proprietario Alexander Knaster. Il Pisa è attualmente terzo in classifica in Serie B, reduce da due vittorie consecutive. Nel prossimo turno i nerazzurri affronteranno il Verona al Bentegodi, mentre nel turno infrasettimanale all'Arena arriverà il Palermo, nella gara che coinciderà con il ritorno di Filippo Inzaghi per la prima volta.
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