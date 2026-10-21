Pisa, al via l'era Comolli: il neo-presidente ha assistito all'allenamento da bordocampo

A Pisa si è insediato Damien Comolli. L'ex amministratore delegato della Juventus è stato nominato, a sorpresa, lunedì 19 ottobre come neo-presidente e ad del club nerazzurro. Dopo avere fatto il proprio ingresso per la prima volta in sede e quindi nel suo ufficio nella giornata di ieri, oggi il dirigente francese ha conosciuto la squadra, assistendo all'allenamento di bordocampo.