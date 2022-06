Pordenone, ufficiale: Di Carlo è il nuovo tecnico

La nota del Pordenone

"Il Pordenone Calcio è lieto di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Domenico Di Carlo. L’allenatore ha firmato un contratto biennale, con scadenza 30 giugno 2024. La Società del presidente Mauro Lovisa ha individuato in Di Carlo il riferimento tecnico per affrontare insieme a tutto l’ambiente neroverde la miglior ripartenza possibile, riconoscendogli importanti capacità tecniche, notevole carisma oltre a una comprovata e completa esperienza. L’allenatore ha risposto da subito con grande entusiasmo, piena condivisione di obiettivi e valori. Nell’ultimo triennio mister Di Carlo ha guidato il LR Vicenza, conquistando la promozione in B (vittoria del girone B della serie C) nella stagione 2019/20 e ottenendo la permanenza in categoria nell’annata successiva. In carriera vanta altre due promozioni, entrambe con il Mantova: dalla C2 alla C1 nel 2003/04 (vittoria del campionato) e dalla C1 alla B nel 2004/05 (vittoria dei playoff), con finale playoff di B contro il Torino nel 2005/06. In carriera il tecnico originario di Cassino conta 602 panchine, così suddivise: 229 di Serie A, 2 di Champions League (turno preliminare 2010/11 con la Sampdoria), 6 di Europa League (sempre con la Sampdoria 2010/11), 223 di B (compresi playoff), 101 di C (compresi playoff) e 41 di Coppa Italia (compresa la Coppa di C). Oltre al LR Vicenza, di cui è stato una bandiera da calciatore (vittoria della Coppa Italia 1996/97 e semifinalista nella successiva Coppa delle Coppe), e la citata Sampdoria Di Carlo ha allenato anche ChievoVerona, Novara, Spezia, Cesena, Livorno, Parma e Mantova. La Società dà un caloroso benvenuto al Mister, al quale augura di ottenere insieme le migliori soddisfazioni. La presentazione ufficiale (a stampa e tifosi) è in programma venerdì 3 giugno alle ore 11:00 nella sala conferenze del centro sportivo “De Marchi".