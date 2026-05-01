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venerdì 1 maggio 2026
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La Reggiana retrocede in Lega Pro: decisiva la sconfitta con il Modena© LAPRESSE

La Reggiana retrocede in Lega Pro: decisiva la sconfitta con il Modena

Ad una giornata dalla fine la formazione granata è ultima a pari punti con Pescara e Spezia e a tre lunghezze dal Bari, in zona playout, ma in virtù degli scontri diretti la squadra di Reggio Emilia torna in terza serie dopo quattro stagioni
1 min
TagsSerie B
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La Reggiana retrocede in Lega Pro. Decisiva la sconfitta in trasferta per 2-1 contro il Modena (Zampano e Ambrosino per i padroni di casa al 13' e 56', rete di Vicari al 65'). Ad una giornata dalla fine la formazione granata è ultima a pari punti con Pescara e Spezia e a tre lunghezze dal Bari, in zona playout, ma in virtù degli scontri diretti la squadra di Reggio Emilia torna in terza serie dopo quattro stagioni.

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