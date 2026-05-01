La Reggiana retrocede in Lega Pro: decisiva la sconfitta con il Modena

Ad una giornata dalla fine la formazione granata è ultima a pari punti con Pescara e Spezia e a tre lunghezze dal Bari, in zona playout, ma in virtù degli scontri diretti la squadra di Reggio Emilia torna in terza serie dopo quattro stagioni

La Reggiana retrocede in Lega Pro. Decisiva la sconfitta in trasferta per 2-1 contro il Modena (Zampano e Ambrosino per i padroni di casa al 13' e 56', rete di Vicari al 65'). Ad una giornata dalla fine la formazione granata è ultima a pari punti con Pescara e Spezia e a tre lunghezze dal Bari, in zona playout, ma in virtù degli scontri diretti la squadra di Reggio Emilia torna in terza serie dopo quattro stagioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA