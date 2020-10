Taibi esclusivo: "La mia Reggina sarà tra le protagoniste"

REGGIO CALABRIA - Bilancio positivo per il mercato della Reggina. Il ds Massimo Taibi è consapevole d’aver lavorato molto ed essere riuscito a far bene rimanendo dentro il budget messo a disposizione dal patron Gallo. La notizia dell’ultimo momento riguarda Plizzari. Il portiere, impegnato con la nazionale U21 nella trasferta in Islanda, è risultato positivo al Covid. "Sono veramente dispiaciuto per il ragazzo. È asintomatico e spero ne esca subito fuori. Stava facendo bene. Contiamo di riaverlo prestissimo".

Conseguenze per la squadra?

"Nessuna. Plizzari è andato via dopo la gara con il Pescara. Nel ritiro di Tirrenia era negativo così come lo era al Sant’Agata".



Qualcuno, dopo il mercato, vi ha messo alle spalle del Monza.

"Mi sembra limitativo. Forse perché io sono incontentabile. Sono convinto che siamo riusciti a fare una buona squadra. C’è anche chi ha fatto benissimo e chi ha speso molto. Noi il giusto".

E qual è il bilancio di Taibi?

"Sicuramente positivo. E aggiungo di essere molto contento. Difficoltà legate alle regole su over ed under mi hanno indotto a pensare alle uscite prima delle entrate. Alla fine è stato un mercato oculato".

Da Menez, il primo arrivato, a Marcucci, l’ultimo. Quale la filosofia delle scelte?

"Dovevo costruire una squadra pensando alla ottimizzazione come lo scorso anno. Ho pensato alla valorizzazione di chi aveva dato poco negli ultimi ultimi anni e confermare chi stava facendo bene come Denis. La scelta di Menez per le sue qualità e l’esperienza. Quindi la monetizzazione pensando al futuro con Marcucci come con Mastour, lo scorso anno".



Il colpo migliore? E il più promettente?

"Dire Menez, oggi, sarebbe facile. Tutti rispondono ad una logica tecnica e umana. Mastour il più promettente. Impressionante per tecnica e forza fisica. Ad un certo punto si è fermato. Un contratto importante a 16 anni e, forse, la caduta di stimoli. Sta recuperando alla grande".



Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport