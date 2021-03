Calciomercato Serie B, Reggina: Vasic ceduto in Svezia

REGGIO CALABRIA - La Reggina ha ufficializzato un'operazione in uscita. Si tratta dell'attaccante classe 1991 Nikola Vasic che torna in patria al Vasalunds, in prestito fino al 30 giugno 2021, come ha reso noto il comunicato del club calabrese: "Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Vasalunds IF per la cessione a titolo temporaneo del cartellino del calciatore Nikola Vasic. L'attaccante si trasferisce in Svezia sino al 30 giugno 2021. Il club ringrazia Nikola per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali".