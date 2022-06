Reggina, niente addii: restano Taibi e Stellone

REGGIO CALABRIA - Sono rientrate tutte le polemiche alla Reggina: a fare chiarezza in conferenza stampa è stato il patron Felice Saladini che di concerto col presidente Cardona, ha confermato Massimo Taibi e definito il ritorno di Gabriele Martino: quest'ultimo ha collaborato con Saladini a Lamezia. La conferma di Taibi porta con sé anche quella dell'allenatore Roberto Stellone per la panchina della squadra, ribadendo l'accordo raggiunto al termine dell'ultimo campionato. A questo punto andrà individuata la durata del contratto, che prevederebbe l'accordo di una stagione con opzione per la successiva.