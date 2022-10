Inzaghi resetta la Reggina per il Perugia di Castori

REGGIO CALABRIA - Ritrovare equilibrio e motivazioni per ricominciare a correre. La Reggina guarda avanti e dopo la battuta d'arresto di Parma, si concentra sulla gara con il Perugia (sabato, ore 14). La squadra sta lavorando intensamente per trovare soluzioni ed energie. Inzaghi potrebbe modificare le sue scelte nell'undici iniziale. Colombi, apparso un po' in ombra a Parma, potrebbe lasciare il posto tra i pali al giovane Ravaglia. Il tecnico potrebbe scegliere di irrobustire il centrocampo con il ritorno sulla mediana di Crisetig dopo le due ultime esclusioni. Il centrocampista, infatti, per caratteristiche riesce a impostare il gioco e a garantire interdizione. A essere sacrificato dovrebbe essere uno tra Majer e Hernani. Anche in attacco possibili variazioni per dare più velocità alla manovra, con la scelta del giovane Gori al posto di Menez, pronto a subentrare in corsa. Probabile anche l'alternanza tra Canotto e Ricci.