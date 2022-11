"Pippo Inzaghi Show", l'intervista

Dicono non ci possa essere vera grandezza se non ci sia umiltà. E poiché nello sport questo è il metro di misura dei campioni autentici, esso si attaglia perfettamente a Filippo Inzaghi, 49 anni, campione del mondo e vicecampione d'Europa con l'Italia, uno dei più forti attaccanti a cavallo fra il secolo scorso e l'attuale (16 titoli fra nazionali e internazionali in bacheca; 316 gol in carriera; miglior attaccante italiano in Champions League con 50 reti); da allenatore, 283 panchine suddivise fra Milan, Venezia, Bologna, Benevento, Brescia e Reggina che Superpippo ha conquistato in quattro mesi. Andando dritto al cuore dei suoi tifosi e dell'intera Reggio Calabria. Saladini, l'uomo che ha salvato il club amaranto e l'ha riportato all'onor del mondo, di nome è Felice: nomen omen.





Il presidente non poteva avere un'intuizione migliore in quei giorni di luglio, quando volò dalla Calabria a Ibiza per convincere il campione del mondo ad accettare la sfida di rifare grande la Reggina, proponendogli un contratto triennale. Dopo 13 giornate di campionato, la Reggina è seconda in classifica con 25 punti e si prepara alla partita con il Benevento, in programma domenica al Granillo. Per PIppo, la partita del cuore contro la squadra di Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione del mondo e contro il Benevento che ,nel 2020, Inzaghi guidò alla conquista della Serie A macinando un record dopo l'altro (promozione con sette giornate d'anticipo sulla fine del campionato, il maggiore mai registrato nella storia del campionato cadetto; maggior numero di punti nella B a 20 squadre; miglior attacco e difesa); soltanto 4 sconfitte in 38 partite e un distacco di 18 punti sul Crotone secondo. Giovedì 24 novembre, su Sportitalia è andata in onda un'edizione straordinaria della trasmissione Sportitalia Mercato, in onda ogni sera alle 23, condotta da Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà, collegato in diretta da Reggio Calabria, fianco a fianco con il tecnico della Reggina.



Insieme con me, al tavolo degli ospiti, Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24- Il Sole 24 Ore e Gianluca Galliani, brillante imprenditore milanese, milanista sino al midollo, figlio di Adriano, amico per la pelle di Filippo. Che ha giocato a tutto campo e, prima di parlare di Simone e dell'Inter, di MIlan e Galliani, Venezia e Benevento, Mancini e Nazionale, Allegri, Spalletti e il Napoli, ha rivolto un tributo molto significativo a Saladini: "Il presidente ha fatto una cosa che ha molto valore per me. Dopo avermi tempestato di telefonate, ha preso un aereo, è venuto a Ibiza, ha preso una barca, è venuto sotto casa e mi ha detto: "Andiamo a cena perché devi dirmi no a cena e ha voiuto che venisse con noi la mia compagna Angela, per cercare di convincere anche lei. C'è riuscito".