Pippo Inzaghi e il sorprendente retroscena con il fratello Simone: "Come mi ruppi il metatarso..."

Quella volta che. Potrebbe chiamarsi così uno degli episodi rivelati da Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina, di quando era ragazzino e giocava in casa a pallone con il fratello Simone, tecnico dell'Inter. Quella volta che Superpippo si ruppe il metatarso proprio in uno degli infiniti duelli con il fratellino. In mansarda.

Inzaghi: “Mi vergognavo a dire che mi ero rotto il piede in casa” L'aneddoto oggi fa sorridere: “Stavamo giocando in mansarda a scartarci. Feci una mezza finta per spostare il pallone e mi ruppi il metatarso. Poi mi misi a letto cercando di dormire, sperando che fosse stato solo un sogno. Mi vergognavo di dire alla mia società, giocavo già per gli Allievi o forse la Primavera del Piacenza, cosa mi era successo. Ma alla fine lo raccontai”.