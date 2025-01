Salernitana, Tello schiaffeggia il quarto uomo: arriva la stangata

Cinque giornate di squalifica per Tello. Il centrocampista della Salernitana è stato stangato dal Giudice Sportivo per l'espulsione non dal campo rimediata al 92' della sfida all'Arechi tra i granata e il Sassuolo, valida per la ventunesima giornata di Serie B, terminata con il risultato finale di 2-1 in favore degli ospiti.