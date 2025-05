Salernitana, Simy al top sogna la sua prima volta

Da ieri pomeriggio la Salernitana è in ritiro anticipato alle porte della città per preparare la gara di domani sera col Frosinone. In mattinata, all’Arechi, Marino aveva provato la formazione che potrebbe opporsi ai ciociari. Simy guiderà l’attacco e sarà preferito a Cerri. Il nigeriano è passato in poche settimane da ultimo nelle gerarchie offensive granata (con Breda aveva giocato solo 20’ in 12 partite, restando fuori dai convocati in tutte le altre) a calciatore determinante. Marino, tranne che per la gara con il Sudtirol, lo ha sempre convocato ed a Cittadella lo ha schierato nell’undici iniziale. L’ex Crotone lo ha ripagato segnando il gol del 2-0 contro il Mantova e poi quello dello 0-2 proprio a Cittadella. Ora il match più importante, quello col Frosinone, squadra contro la quale Simy non ha mai segnato. L’attaccante di Lagos, anche quando prima Petrachi e poi Valentini hanno provato a cederlo considerandolo, di fatto, un esubero (Petrachi aveva preso Wlodarczyk e Torregrossa per l’attacco, Valentini aveva puntato su Cerri e Raimondo), non ha mai mollato durante gli allenamenti. E quando è stato necessario ha provato a dare il suo contributo, che in termini di impegno non è mai mancato. Ora stanno arrivando anche i gol.