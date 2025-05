Salernitana, respinto il ricorso contro il rinvio dei playout: la situazione

Il Collegio di garanzia ha respinto il ricorso della Salernitana contro il rinvio dei playout di Serie B . Per la nuova data si attende la risoluzione del caso che vede coinvolto il Brescia , deferito oggi dalla procura federale e a rischio sanzioni . Il club granata aveva presentato il ricorso poiché riteneva il rinvio " illegittimo, illogico, incoerente , e, per l’effetto, di disporre le misure più urgenti atte a ripristinare lo status quo ante rispetto al comunicato stesso, con il riconoscimento del diritto della Salernitana a disputare i playout col Frosinone, secondo la classifica ufficiale”.

Salernitana, ricorso respinto: cosa succede ora

"Non appaiono sussistere i presupposti dedotti da parte ricorrente per l'accoglimento dell'istanza cautelare", si legge nella nota ufficiale del Collegio di garanzia in merito al ricorso della Salernitana, che chiedeva l'annullamento del rinvio della gara che avrebbero dovuto giocare contro il Frosinone il 19 maggio. "Le vicende sottoposte al vaglio del Collegio non riguardano, comunque, questioni di diritto e di legittimità di pronto scrutinio. La controversia deve, pertanto, essere trattata assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l'effetto, la piena conoscenza del merito della stessa". Si attenderà dunque la decisione sul caso legato al Brescia per poi decidere una nuova data dei playout di Serie B.