Napoli, Lazio, Messi e Moto Gp: le ultimissime

Scatto del Bayern per Kim. In settimana Lotito incontra l'agente di Torreira. C'è la data della presentazione della pulce a Miami. Marquez salta il gp d'Olanda

ROMA - Il Bayern Monaco spaventa il Napoli e accelera per Kim. Il difensore coreano, a un passo nei giorni scorsi dal Manchester United, si avvicina alla Bundesliga: "Dal'1 al 15 luglio si potrà liberare e andare via per 50 milioni di euro". La clausola infatti scatterà sabato prossimo, decisiva anche l'offerta da 12 milioni di euro a stagione proposta dal club bavarese per convincere il giocatore a salutare gli azzurri dopo una sola stagione.

Settimana importante per il mercato della Lazio. attesa per il faccia a faccia tra Sarri e Lotito, che però in questi due giorni sarà impegnato in Molise con le elezioni, c'è attesa anche per l'incontro con il manager di Torreria, uno dei centrocampisti messi nella lista dei preferiti proprio dal tecnico biancoceleste per rinforzare un reparto che deve essere puntellato.

Secondo il 'Mundo Deportivo', l'Inter Miami starebbe lavorando a una presentazione in grande stile, dall'enorme impatto mondiale di Messi. La data cerchiata in rosso sul calendario dovrebbe essere quella del 16 luglio. L'obiettivo dell'Inter Miami è quello di presentare la Pulce insieme a un suo ex compagno di squadra al Barcellona, Sergi Busquets, il cui sbarco in Mls sarebbe ormai una questione puramente formale.

Marc Marquez saltera' il Gran Premio di Olanda di MotoGp, in programma alle 14 sulla pista di Assen, il secondo forfait di fila dopo quello al Sachsenring in Germania. Lo ha reso noto un comunicato della Honda, dopo che il 30enne pilota spagnolo era caduto sia nelle prove libere che nelle qualifiche in cui tamponato la Ducati di Enea Bastianini per poi finire nella ghiaia.