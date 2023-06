La Sampdoria ha fatto la sua scelta. Dopo la mancata intesa con l'ex Frosinone Fabio Grosso, la società blucerchiata ha trovato l'accordo con l'ex Juve Andrea Pirlo. Il giovane tecnico torna così in Italia, dopo l'esperienza in Turchia alla guida del Karagumruk. A lui il compito di riportare i liguri nella massima serie dopo la retrocessione. Sono in corso le firme sul contratto. Probabile un biennale, con opzione di rinnovo per il terzo anno.