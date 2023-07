La Sampdoria saluta Quagliarella: il toccante post social

La Sampdoria: "Grazie di cuore, Capitano. Grazie Fabio"

"Dicendo 'grazie' tu crei amore. Un amore – il nostro – che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi". Nessun rinnovo contrattuale, dunque, per il capitano, che molto probabilmente dirà addio al calcio giocato.