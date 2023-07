Pirlo-Sampdoria, l'idea c'era già alla Juve: "Faceva un bel calcio"

La nuova avventura di Andrea Pirlo con la Sampdoria è già iniziata. Sarà lui a guidare la squadra blucerchiata nella stagione in Serie B, per provare a farla risalire dopo la retrocessione. L'ex Juve è tornato in Italia dopo l'esperienza al Karagumruk ed è stato scelto come successore di Stankovic. Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha speso parole al miele per lui.