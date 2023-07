Da Mancini alla Juve: Vialli ricordato nel giorno del suo compleanno

Anche Genova piange la scomparsa di Luisito Suarez, che si è spento oggi a 88 anni dopo una breve malattia. Il regista della grande Inter – che coi nerazzurri vinse due Coppe dei Campioni. due Coppe Intercontinentali e tre scudetti negli anni '60 – chiuse la carriera da calciatore con la maglia della Sampdoria, giocando 63 partite e segnando 9 gol in serie A dal 1970 al 1973. Il club blucerchiato sui propri social non ha mancato di ricordate nelle prime ore di oggi, anche, la data di nascita di un suo grande ex, Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio scorso e che oggi avrebbe compiuto 59 anni: "Auguri fin lassù, Luca". Ovviamente anche la Juve lo ha ricordato: "Gianluca Vialli. Sempre nei nostri cuori".