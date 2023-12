Pirlo: "Ero il Paulo Roberto Falcao del Brescia. E sulla Juve e Ronaldo..."

Intervistato da Radio Tv Serie A con RDS, Andrea Pirlo ha ricordato il periodo trascorso alla Juve : “Allenare la Juve è stata un’esperienza bella. Era un percorso con una squadra giovane e nuova, non ho rimorsi . Allenare Ronaldo ti fa capire come si diventa il numero 1 al mondo. È un professionista esemplare in tutto : dal mangiare, al recupero, all’allenamento in sé”.

Pirlo e gli esordi con Lucescu e Mazzone

Pirlo ha poi proseguito: “La Samp? Abbiamo iniziato un lavoro lungo; mi trovo benissimo e spero di poter raggiungere gli obiettivi. Per quanto riguarda i miei esordi, Lucescu è stato il primo a portarmi in prima squadra , stravedeva per me e anche quando mi allenavo con i 'grandi' aveva sempre un occhio di riguardo e mi spingeva a fare sempre meglio. Mazzone è stato colui che ha dato il là alla mia carriera; per lui ero il Falcao del Brescia e da trequartista o mezzala quale ero, mi ha spostato facendomi diventare regista del centrocampo. Ho vinto con quasi tutti gli allenatori che mi hanno allenato; con ognuno di loro conservo ricordi bellissimi. Sicuramente con Lippi ho vinto il trofeo che ogni calciatore auspica di vincere. Il pomeriggio prima del mondiale l’ho passato in camera a rilassarmi e a giocare ai video giochi”.