Pirlo strattonato da Esposito: l'esultanza della Sampdoria virale sui social

La Sampdoria ha ottenuto questo pomeriggio un importante successo casalingo nella sfida contro il Lecco. A decidere la partita è stata la doppietta di Sebastiano Esposito , che ha voluto esultare in maniera molto particolare.

Sampdoria, Pirlo strattona Esposito

Al momento dell'uscita dal campo dopo la doppietta, l'attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Inter ha strattonato l'allenatore Andrea Pirlo per manifestare la sua gioia per la prestazione e la vittoria. L'ex centrocampista forse non si aspettava tanta foga, ma poi si è comunque lasciato andare nell'esultanza.