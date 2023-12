Roma, Napoli, Bologna e Inter: le ultimissime

La Roma scavalca il Napoli in classifica. Bologna da Champions. L'Inter torna a +4 sulla Juventus

ROMA - Una vittoria cruciale per la Roma contro il Napoli. Un 2-0 che rilancia le ambizioni di Champions della squadra di Mourinho, distante tre punti dal quarto posto che supera in classifica proprio gli azzurri. Decidono le reti di Pellegrini e Lukaku che condannano un Napoli stanco, nervoso e penalizzato dalle espulsioni di Politano e Osimhen nella ripresa. Per Mazzarri un'altra serata da dimenticare dopo il poker subito al Maradona in Coppa Italia contro il Frosinone lo scorso martedì.

Al termine della gara raggiante Mourinho: "L'ultima partita prima delle feste cambia il Natale e noi siamo riusciti a rendere felice il Natale dei romanisti restando vicini a dove vogliamo stare nonostante un ciclo di partite difficili. Già dopo pochi minuti però ho avuto la sensazione che avremmo vinto". Scuro in volto invece Mazzarri: "Il Napoli era quarto prima del mio arrivo? Mi sembra che avesse perso in casa con l'Empoli prima del mio arrivo e che era evidente che ci fosse qualche problema. Non ho avuto tempo per allenare bene, è normale fare un po' di fatica, dobbiamo essere fiduciosi, c'è da migliorare la finalizzazione. Poi, ognuno il calcio lo vede come vuole".

A Bologna si sogna in grande, con Thiago Motta e i suoi ragazzi si può davvero. Contro i rossoblù cade un'altra big, l'Atalanta di Gasperini, furioso nel primo tempo. Decide il gol di Ferguson all'86': calcio d'angolo, lo scozzese con la fascia di capitano al braccio svetta e mette in porta alle spalle di Carnesecchi. Rete decisiva che vale tre punti da Champions: sesta vittoria consecutiva in casa, il Bologna è quarto a 31 punti, a -2 dal Milan terzo. La Dea invece rimane settima a 26.

Quarta vittoria consecutiva per l'Inter, che batte un Lecce gagliardo e torna subito a +4 in vetta sulla Juventus. A San Siro i nerazzurri s'impongono 2-0 grazie alla prima rete in Seria A di Bisseck nel corso del primo tempo e al sigillo di Barella nella ripresa: la squadra di Inzaghi così dimentica immediatamente l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna, mentre gli uomini di D'Aversa, nonostante una buona prestazione ma in inferiorità numerica nel finale (rosso a Banda per proteste), sono costretti ad interrompere il filotto di cinque risultati utili di fila restando fermi a quota 20 punti al 12 posto.