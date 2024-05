Pirlo e la domanda su Allegri in diretta tv. La risposta è seccata: “Ti sembra il momento?”

La Sampdoria di Andrea Pirlo non ce l'ha fatta: la sconfitta contro il Palermo la estromette dai playoff per la promozione in Serie A. L'ultimo capitolo di una stagione complessa fa male e il tecnico doriano si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport con un volto che racconta tutta l'amarezza del momento: "Purtroppo le cose non sono andate come speravamo e c'è grande rammarico per una partita sbagliata che non cancella una stagione comunque positiva".

La domanda a Pirlo sulla Allegri in diretta tv che innervosisce il tecnico della Samp

Ad aumentare però la rabbia del tecnico della Samp ci ha pensato una domanda fatta dallo studio: "Andrea, tu hai allenato la Juventus e quell’ambiente lo conosci meglio di tanti altri. Oggi è arrivato l’esonero di Allegri, come sai, e la Juve nel suo comunicato dice che ha avuto comportamenti non compatibili con i valori del club. Tu, da allenatore e da giocatore, i valori della Juventus li conosci molto bene. Mi racconti che cosa ha di speciale quel mondo bianconero che noi possiamo solo intuire dall’esterno?".

Una domanda sulla Juve e sul caso Allegri non gradita a Pirlo, soprattutto per la tempistica con la quale è stata posta. La risposta è stata piuttosto piccata: "Scusami, non mi sembra proprio il momento di parlare di un’altra squadra dopo che abbiamo perso un playoff. Ho già i miei problemi e i miei pensieri, quindi non mi sento in questo momento di parlare di un altro club. Scusatemi ma ho i miei pensieri per la testa per via di questa grande delusione e preferisco pensare a quello che è successo qua a Palermo". La replica del conduttore in studio è stata immediata: "Non solo rispetto il tuo pensiero, Andrea, ma ti chiedo anche scusa per la domanda che ho fatto. Capisco molto bene il tuo ragionamento e hai avuto ragione a rispondermi così". A quel punto Pirlo si è rasserenato prima di finire l'intervista: "Ok, tranquillo". Un "caso" risolto sul nascere, dunque.