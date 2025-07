Sampdoria, Donati a un passo dal diventare il nuovo allenatore

Massimo Donati è vicino a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria . La scelta sarebbe stata sostenuta fortemente da Nathan Walker, collaboratore fidato di Joseph Tey, investitore di Singapore. Per lui è già pronto un contratto di due anni con uno stipendio annuo stimato attorno ai 120mila euro.

Sampdoria, Donati a un passo dalla panchina blucerchiata

La decisione arriva dopo un periodo di riflessione, durante il quale il presidente Matteo Manfredi aveva spinto per affidare la squadra alla coppia Attilio Lombardo-Angelo Gregucci.

Donati conosce già la Samp

Tuttavia, non è escluso che entrambi possano comunque entrare nello staff di Donati, così come il preparatore atletico Bertelli, confermato dopo l’ultima stagione. Donati conosce già l’ambiente blucerchiato: nella stagione 2003/04 ha indossato la maglia della Samp in Serie A, totalizzando 19 presenze.