Sampdoria, Bellemo eroe: salva la vita a una turista accoltellata a Chioggia

Clamoroso quanto accaduto a Chioggia, in provincia di Venezia: il centrocampista della Sampdoria Alessandro Bellemo ha salvato la vita a una turista polacca accoltellata. Nella serata di mertedì 2 settembre, il giocatore si trovava con la famiglia in Veneto quando, mentre era a casa del fratello, ha sentito le urla di Monika Grimm, la turista 34enne aggredita mentre faceva una passeggiata insieme al suo cane. Il centrocampista della Samp ha subito soccorso la turista portandola all'interno della casa del fratello in attesa dell'intervento tempestivo dei soccorsi.
Bellemo, il racconto dei soccorsi alla turista accoltellata
La prontezza del giocatore ha salvato la vita della turista evitando il peggio. Bellemo ha poi raccontato l'accaduto sulle colonne de La Nuova Venezia: "L’abbiamo accompagnata quasi fino all’interno della mia abitazione, chiamando i soccorsi anche grazie all’aiuto di alcuni inquilini del palazzo che parlavano tedesco. All’inizio era cosciente, poi sempre meno. Ma continuava a chiedere del cagnolino". Lucky, il cagnolino, è stato ritrovato proprio nella giornata di ieri 3 settembre dopo che era fuggito in seguito all'aggressione.