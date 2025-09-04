Sampdoria, Bellemo eroe: salva la vita a una turista accoltellata a Chioggia

Clamoroso quanto accaduto a Chioggia, in provincia di Venezia: il centrocampista della Sampdoria Alessandro Bellemo ha salvato la vita a una turista polacca accoltellata. Nella serata di mertedì 2 settembre, il giocatore si trovava con la famiglia in Veneto quando, mentre era a casa del fratello, ha sentito le urla di Monika Grimm, la turista 34enne aggredita mentre faceva una passeggiata insieme al suo cane. Il centrocampista della Samp ha subito soccorso la turista portandola all'interno della casa del fratello in attesa dell'intervento tempestivo dei soccorsi.