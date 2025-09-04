Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sampdoria, Bellemo eroe: salva la vita a una turista accoltellata a Chioggia

La prontezza del centrocampista dei blucerchiati ha evitato il peggio alla 34enne polacca: il racconto del giocatore
Sampdoria, Bellemo eroe: salva la vita a una turista accoltellata a Chioggia© LAPRESSE
1 min
Sampdoria

Sampdoria

Tutte le notizie sulla squadra

Clamoroso quanto accaduto a Chioggia, in provincia di Venezia: il centrocampista della Sampdoria Alessandro Bellemo ha salvato la vita a una turista polacca accoltellata. Nella serata di mertedì 2 settembre, il giocatore si trovava con la famiglia in Veneto quando, mentre era a casa del fratello, ha sentito le urla di Monika Grimm, la turista 34enne aggredita mentre faceva una passeggiata insieme al suo cane. Il centrocampista della Samp ha subito soccorso la turista portandola all'interno della casa del fratello in attesa dell'intervento tempestivo dei soccorsi.

Bellemo, il racconto dei soccorsi alla turista accoltellata

La prontezza del giocatore ha salvato la vita della turista evitando il peggio. Bellemo ha poi raccontato l'accaduto sulle colonne de La Nuova Venezia: "L’abbiamo accompagnata quasi fino all’interno della mia abitazione, chiamando i soccorsi anche grazie all’aiuto di alcuni inquilini del palazzo che parlavano tedesco. All’inizio era cosciente, poi sempre meno. Ma continuava a chiedere del cagnolino". Lucky, il cagnolino, è stato ritrovato proprio nella giornata di ieri 3 settembre dopo che era fuggito in seguito all'aggressione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sampdoria

Da non perdere

Tutte le notizie sulla SampSamp ko al debutto