Corradi nuovo allenatore della Sampdoria: è ufficiale

Bernardo Corradi è ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria . Per l'ex attaccante si tratta della prima esperienza da capo allenatore in un club di Serie B , dopo il lungo percorso maturato nel settore delle nazionali giovanili italiane e l'ultima stagione trascorsa nello staff tecnico del Milan al fianco di Massimiliano Allegri .

Sampdoria, Corradi è il nuovo allenatore: la nota ufficiale

Nelle scorse ore Corradi aveva risolto il proprio contratto con il club rossonero, passaggio che ha preceduto l'annuncio ufficiale della società blucerchiata: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Bernardo Corradi l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore all’interno della FIGC, prima come assistente tecnico e successivamente come responsabile delle nazionali giovanili italiane, guidando le squadre Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20. Questa esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze tecniche, metodologiche e manageriali, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti del calcio italiano. Durante la stagione 2025/26 ha fatto parte anche dello staff tecnico del Milan, ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri".

Le prime parole di Corradio da allenatore della Sampdoria

Nella nota ufficiale trovano spazio anche le prime dichiarazioni di Corradi da allenatore blucerchiato: "Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati".