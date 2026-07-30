Sampdoria, Sekulov operato a Villa Stuart: le condizioni e i tempi di recupero

Dopo l'infortunio subito negli scorsi giorni nel corso del ritiro estivo, Nikola Sekulov è stato operato a Villa Stuart dal professor Pierpaolo Mariani . L'ex Juve, dopo un contrasto, ha subito una lesione in seguito a una torsione del ginocchio sinistro. L'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore è perfettamente riuscito e il giocatore blucerchiato eseguirà i controlli di rito a Villa Stuart Sport Clinic. Se il percorso di riabilitazione procederà senza intoppi, potrà tornare in campo tra 4/5 mesi.

Operato Sekulov, il bollettino della Samp

Questo il comunicato della Sampdoria sull'intervento: "È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e di riparazione meniscale del ginocchio sinistro al quale si è sottoposto Nikola Sekulov. L’operazione, della durata di circa 90 minuti, è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani e dalla sua équipe, alla presenza del medico sociale della Sampdoria Gian Maria Rosa che ha accompagnato il calciatore a Roma".

I numeri della scorsa stagione

La nota prosegue: "L’attaccante blucerchiato resterà ricoverato presso Villa Stuart per il consueto decorso post-operatorio e per l’avvio del percorso riabilitativo che proseguirà successivamente a Genova". Sekulov era tornato alla Samp dopo il prestito alla Carrarese nella scorsa stagione. Si era unito al ritiro della squadra a Ponte di Legno, terminato lo scorso 23 luglio. I blucerchiati hanno acquistato il giocatore nella scorsa estate dalla Juventus, per poi girarlo in prestito ai toscani in Serie B: 17 presenze e un assist con la maglia della Carrarese.