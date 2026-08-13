Festa Sampdoria: droni, striscioni e bandiere per gli 80 anni. Sfondato il numero dei 18.000 abbonati

Bandiere, droni, striscioni, luci speciali e cori a non finire. Il popolo blucerchiato festeggia con orgoglio gli 80 anni della Sampdoria . Il club, che ha affidato a Bernardo Corradi la panchina , ha dato il via ai festeggiamenti pubblicando un lungo video sui propri canali social. Il filmato parte ripercorrendo la storia della società, attraverso foto, video e immagini tridimensionali: dagli albori allo scudetto con Vialli e Mancini, fino ai gol di Cassano, Pazzini, Quagliarella e Montella.

La lettera della sindaca Salis e la festa

Dalla serata di martedì in poi sono iniziate le varie iniziative: istituzionali e non. Sono stati attaccati striscioni con il numero 80 e i colori blucerchiati in diversi luoghi della città e della Regione e a Bogliasco sono stati accesi fumogeni ed è apparso uno slogan significativo: "Portaci ancora ovunque, basta che ci sei tu". La Regione Liguria ha illuminato in serata il suo palazzo di De Ferrari ripercorrendo i successi della storia blucerchiata “In ottant’anni la Sampdoria ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano e ha costruito un legame con la città che va ben oltre il campo – ha scritto la sindaca Silvia Salis, tifosissima doriana – I colori blucerchiati hanno accompagnato generazioni di tifosi, entrando nei ricordi delle famiglie, nelle domeniche allo stadio e nella vita di Genova. Un patrimonio di emozioni e di appartenenza che continua a rinnovarsi nel tempo e che rappresenta una parte importante dell’identità di Genova”.