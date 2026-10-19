Crisi senza fine per la Sampdoria: esonerato Corradi, ora è ufficiale

GENOVA - La notizia era nell'aria da diverse ore, da pochi minuti è arrivata anche l'ufficialità: Bernardo Corradi non è più l'allenatore della Sampdoria. Il tecnico, classe 1976, paga la sconfitta subita ieri (domenica 18 ottobre) al 'Ferraris' contro l'Arezzo, la quinta complessiva nelle prime sette uscite stagionali in Serie B. Uno score da brividi per i blucerchiati (pesantemente contestati dai loro tifosi), inchiodati all'ultimo posto in classifica a quota 4 punti, gli stessi del Catanzaro.