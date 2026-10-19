Crisi senza fine per la Sampdoria: esonerato Corradi, ora è ufficiale
GENOVA - La notizia era nell'aria da diverse ore, da pochi minuti è arrivata anche l'ufficialità: Bernardo Corradi non è più l'allenatore della Sampdoria. Il tecnico, classe 1976, paga la sconfitta subita ieri (domenica 18 ottobre) al 'Ferraris' contro l'Arezzo, la quinta complessiva nelle prime sette uscite stagionali in Serie B. Uno score da brividi per i blucerchiati (pesantemente contestati dai loro tifosi), inchiodati all'ultimo posto in classifica a quota 4 punti, gli stessi del Catanzaro.
Sampdoria, esonerato Corradi: il comunicato
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra", si legge nella nota ufficiale diramata dalla società blucerchiata. "Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore".
Sampdoria, Giampaolo in pole per la panchina
Fra le varie ipotesi valutate dalla società, il grande favorito per la panchina doriana è Marco Giampaolo. L'ex allenatore della Cremonese tornerebbe a Genova, sponda blucerchiata, dopo le esperienze dal 2016 al 2019 e poi ancora dal gennaio all’ottobre 2022, sempre in Serie A.
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