Letame fuori casa di Fredberg, la Sampdoria: "Superato ogni limite"

Animi tesi in casa Sampdoria . La squadra blucerchiata attualmente si trova all'ultimo posto in classifica in Serie B con 5 punti collezionati in 9 partite, gli stessi del Catanzaro. Una situazione che ha alimentato la frattura tra la società e i tifosi, che nella notte hanno manifestato il loro dissenso depositando fuori dall'abitazione del CEO del settore calcio Jesper Fredberg un carico di letame .

Il comunicato della Sampdoria dopo gli attacchi contro Fredberg: "Grave violazione della privacy"

Un carico di letame accompagnato da uno striscione diffamatorio. Questo è ciò che si è trovato Fredberg fuori dal cancello della sua abitazione privata. Un fatto che ha portato la società a pubblicare un lungo comunicato: "L’U.C. Sampdoria condanna fermamente e inequivocabilmente gli atti compiuti da alcuni individui che hanno costituito una grave e inaccettabile violazione della privacy del nostro CEO Sports, Jesper Fredberg, e dei suoi familiari".

"Comprendiamo la delusione, ma è stato superato il limite"

Il comunicato della Sampdoria prosegue: "Il club non tollera e non intende tollerare attacchi personali e diretti nei confronti di alcuno dei propri tesserati e dipendenti, compresi i componenti dell’alta dirigenza. Si tratta di comportamenti inaccettabili e deplorevoli. Il club è pienamente consapevole che i risultati ottenuti finora siano ben al di sotto delle aspettative e degli standard che la storia e il prestigio dell’U.C. Sampdoria impongono. Le critiche costruttive e le manifestazioni di dissenso pacifiche sono legittime e comprensibili, purché si svolgano nel rispetto delle persone e dei principi di civiltà. Quanto accaduto questa mattina, tuttavia, rappresenta un inaccettabile superamento di ogni limite. Comprendiamo la delusione e la frustrazione dei nostri tifosi per i risultati e le prestazioni fin qui offerte e ne condividiamo la volontà di vedere la squadra invertire al più presto la rotta. È proprio questo, oggi, il nostro unico obiettivo: lavorare con determinazione per cambiare rapidamente il corso della stagione e riportare la Sampdoria ai livelli che le competono".