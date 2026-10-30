Letame fuori casa di Fredberg, la Sampdoria: "Superato ogni limite"
Animi tesi in casa Sampdoria. La squadra blucerchiata attualmente si trova all'ultimo posto in classifica in Serie B con 5 punti collezionati in 9 partite, gli stessi del Catanzaro. Una situazione che ha alimentato la frattura tra la società e i tifosi, che nella notte hanno manifestato il loro dissenso depositando fuori dall'abitazione del CEO del settore calcio Jesper Fredberg un carico di letame.
Il comunicato della Sampdoria dopo gli attacchi contro Fredberg: "Grave violazione della privacy"
Un carico di letame accompagnato da uno striscione diffamatorio. Questo è ciò che si è trovato Fredberg fuori dal cancello della sua abitazione privata. Un fatto che ha portato la società a pubblicare un lungo comunicato: "L’U.C. Sampdoria condanna fermamente e inequivocabilmente gli atti compiuti da alcuni individui che hanno costituito una grave e inaccettabile violazione della privacy del nostro CEO Sports, Jesper Fredberg, e dei suoi familiari".
"Comprendiamo la delusione, ma è stato superato il limite"
Il comunicato della Sampdoria prosegue: "Il club non tollera e non intende tollerare attacchi personali e diretti nei confronti di alcuno dei propri tesserati e dipendenti, compresi i componenti dell’alta dirigenza. Si tratta di comportamenti inaccettabili e deplorevoli. Il club è pienamente consapevole che i risultati ottenuti finora siano ben al di sotto delle aspettative e degli standard che la storia e il prestigio dell’U.C. Sampdoria impongono. Le critiche costruttive e le manifestazioni di dissenso pacifiche sono legittime e comprensibili, purché si svolgano nel rispetto delle persone e dei principi di civiltà. Quanto accaduto questa mattina, tuttavia, rappresenta un inaccettabile superamento di ogni limite. Comprendiamo la delusione e la frustrazione dei nostri tifosi per i risultati e le prestazioni fin qui offerte e ne condividiamo la volontà di vedere la squadra invertire al più presto la rotta. È proprio questo, oggi, il nostro unico obiettivo: lavorare con determinazione per cambiare rapidamente il corso della stagione e riportare la Sampdoria ai livelli che le competono".
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