Il Sassuolo in visita al reparto pediatria dell'ospedale della città

La delegazione ha portato omaggi e doni ai bambini presenti, intrattenendosi con i piccoli ospiti della struttura tra sorrisi e qualche momento di divertimento. Una mattinata importante per il club che ha voluto fortemente trascorrere del tempo con le bambine e ai bambini presenti nella struttura ospedaliera augurando loro una pronta guarigione e un sereno Natale.

Giammaria Manghi ha ringraziato la struttura per l’ospitalità: “Per noi è importante dimostrare vicinanza alle famiglie, ai giovani pazienti e agli operatori e medici della struttura. Come Regione vogliamo coinvolgere le varie realtà del territorio per un’iniziativa sobria ma diretta. Ci sono gesti che vanno oltre il simbolo e che hanno una valenza importante”. Nel corso della visita anche il Presidente Carlo Rossi ha voluto rivolgere i propri auguri ai presenti: “Siamo orgogliosi di poter essere qui oggi. Ci sentiamo partecipi al fine di cercare di strappare un sorriso ai piccoli presenti. Noi del Sassuolo siamo sempre disponibili a queste iniziative, potete sempre contare su di noi. Ai medici, gli infermieri ai pazienti e alle famiglie faccio a nome della società i migliori auguri di Natale e di buon anno”. Anche Rizzello e il Sindaco Mesini hanno voluto ringraziare tutti per la partecipazione spiegando l’importanza della presenza congiunta di diverse associazioni a visite dal grande impatto sociale come queste. Il Direttore Generale Dott. Reggiani ha ringraziato tutti i presenti mentre il Primario del reparto Dott. Rota ha posto l’attenzione sull’importanza della continuità in questo tipo di iniziative: “Vi ringrazio caldamente, perché la presenza di istituzioni e associazioni fa molto piacere. Sono grato al Sassuolo per la donazione fatta qualche anno fa. La generosità ricevute dal territorio ci ha concesso negli anni la possibilità di migliorare il nostro lavoro e la salute dei più piccoli”.

Un momento importante, in un periodo significativo come il Natale nel quale i calciatori, la calciatrice e tutti i presenti hanno regalato un’ora di svago tra sorrisi, foto e autografi con i piccoli pazienti e le loro famiglie.