Mulattieri è sicuro: “Questo Sassuolo è nato per vincere”   

Quando lo chiami, sa sempre come rispondere sul campo Samuele Mulattieri. Il Sassuolo si giova di questo attaccante pronto a tutto, tanto che Fabio Grosso l’ha voluto trattenere a tutti i costi, ricordando la promozione in A conquistata insieme a Frosinone. Sia da titolare che da subentrato, il 24enne attaccante ligure lascia il segno, come testimoniano 8 gol e 4 assist in 27 presenze per 1.433’ giocati.