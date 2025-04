Effetto Grosso: Sassuolo insaziabile

Berardi giocatore simbolo del Sassuolo

Il giocatore simbolo è sempre Mimmo Berardi, tornato in campo il 5 ottobre dopo il lungo infortunio al tendine d’Achille. Può sognare di nuovo la maglia azzurra, portandosi dietro per ora 6 gol e 12 assist in 25 presenze per 1.979’ giocati. «Ha dimostrato cosa vuol dire essere un campione - ha detto Carnevali di lui -, dallo stop forzato a quello che ha portato nel gruppo e della società». Un pensiero anche per due top player stranieri: «Laurienté si è dimostrato un calciatore importante, non solo per i gol. Ce l'hanno chiesto ma non siamo caduti in tentazione, come per Thorstvedt che ora ci è mancato».