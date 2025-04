Il Sassuolo cerca altri record: cosa vuole fare Grosso

Ha già parlato chiaro, Fabio Grosso, con i suoi: non si molla nulla, il campionato non è finito i record sono fatti per essere battuti se ci sono le condizioni. La prospettiva a pancia piena è comunque tirare fuori il massimo dalle 5 partite che restano per fare più punti e gol possibili. Con questo spirito il Sassuolo prepara la partita con il Frosinone dell’ex Paolo Bianco, atteso lunedì pomeriggio al Mapei Stadium-Città del Tricolore (a seguire affronterà Cesena, Carrarese, Cremonese e Catanzaro). Trascina il gruppo Mimmo Berardi, che vuole lasciare altri segni sulla stagione del ritorno dopo 6 gol e 12 assist in 25 presenze per 1.979’ giocati da quando il 5 ottobre è tornato in campo. Resterà, non ci sono dubbi, e probabilmente allungherà il contratto firmato fino al 2027. A Sky ha esternato da leader: «Ci siamo messi a lavorare duro per riportare il Sassuolo dove merita. Oggi ce la godiamo. Sono stati mesi difficili per me e ne sono uscito ancora più forte. Ora siamo in Serie A, siamo tutti contenti, ma vogliamo concludere al meglio questa B. Ho vissuto tanti anni qui, per me è una casa, una famiglia. Mi hanno trattato come un figlio. Ero un ragazzino, 12 anni fa, sono cresciuto e diventato uomo. Ho fatto degli errori in passato, però sono maturato e devo tanto a questa società».