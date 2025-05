Sassuolo, ecco la premiazione: con il Catanzaro sarà festa promozione

È in arrivo il dì di festa per il Sassuolo, che venerdì 9 maggio, in occasione della penultima giornata di Serie B e dell'ultimo appuntamento al Mapei, festeggerà al termine del match con il Catanzaro la promozione in Serie A già aritmetica da qualche settimana. I neroverdi di Fabio Grosso verranno premiati con la Coppa Nexus, trofeo destinato alla squadra vincitrice del campionato, in una serata organizzata nei minimi dettagli dal club emiliano.