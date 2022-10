De Rossi nuovo allenatore della Spal: c'è l'annuncio ufficiale

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal , squadra 14ª in Serie B con 9 punti dopo 8 giornate. L’annuncio ufficiale della società biancoazzurra è arrivato oggi, dopo che era trapelata la notizia dell’intesa con l’ex capitano della Roma già da lunedì. "Ferrara, mister Daniele De Rossi è qui", l'annuncio sui social della Spal.

De Rossi può sfidare la Roma: incredibile destino

Prima esperienza da allenatore

De Rossi, che dal 2021 era membro dello staff tecnico della nazionale di Roberto Mancini, è alla prima esperienza da allenatore dopo l’addio al calcio giocato del gennaio 2020. Il 39enne ex centrocampista ha firmato un contratto fino al 2024 e prende il posto di Roberto Venerato, esonerato dopo le ultime sconfitte della Spal, entrambe per 2-0, contro Genoa e Frosinone. "Sono felice, ma ne parliamo meglio domani in conferenza stampa" le prime parole di De Rossi al suo arrivo a Ferrara.