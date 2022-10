Spal, De Rossi: "Niente cravatta in panchina, solo scarpe da ginnastica"

FERRARA - Dopo la firma del contratto e la prima seduta di allenamento diretta da nuovo tecnico della Spal, Daniele De Rossi si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa: "Anche se sono stato nel mondo del calcio per 30 anni, entrare in un altro spogliatoio con un'altra veste mi faceva venire non dico paura o dubbi, ma dei pensieri, perché un nuovo ruolo, una nuova vita - le parole dell'ex capitano della Roma - è come passare dalle elementari alle medie. Tacopina (il presidente della Spal, n.d.r.) mi ha parlato di lavorare insieme come presidente e allenatore quando ancora giocavo, ha sempre visto qualcosa in me e spero di ripagarlo. Mi hanno dato grande fiducia e c'è grande amicizia con Tacopina, c'è stima e gratitudine. Lui è un sognatore e un vincente. Sono onorato di lavorare con lui". Il legame tra Tacopina e De Rossi è nato ai tempi della Roma, dal momento che tra il 2011 e il 2014 l'avvocato statunitense ha avuto un ruolo rilevante nel club di Pallotta, ricoprendo anche la carica di vicepresidente della società.

De Rossi: "Con la società giusta non ho paura di nulla" Il nome di De Rossi è stato accostato in passato ad altre panchine "ma quando si trattava di darmi le chiavi, in tanti hanno avuto i loro legittimi dubbi. Solo la Spal ha avuto il coraggio misto a follia di chiamarmi e sono felicissimo di essere qui". De Rossi poi aggiunge: "Quando parlo di staff ringrazio il presidente della federazione per avermi liberato, permettendomi di essere qui. (De Rossi era nello staff tecnico della nazionale, n.d.r.) Sabato c'è il Cittadella, stiamo cercando di dire il giusto quantitativo di cose ai giocatori, non è giusto dire loro tante cose subito. Il nostro lavoro è un'ora in campo e 6-7 ore tra noi dello staff. E' sempre complicato fare l'allenatore e ancora di più farlo in corsa, ma se hai accanto le persone giuste e dietro la società giusta, non mi mette paura nulla". DDR, tra il serio e lo scherzoso, dà indicazioni sul suo look in panchina: ""Con la cravatta in panchina sicuramente no, con le scarpe da ginnastica sì, perché mi fanno male i piedi, mi permetterò la scarpa da ginnastica perché dopo 30 anni di battaglie non posso più permettermi di stare in piedi con scarpe le eleganti"".